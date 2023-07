Der Mais ist hoch genug: Maisfeldlabyrinth in Wallenhausen öffnet

Dieses Jahr steht das Labyrinth beim Waldseilgarten Wallenhausen unter dem Motto "Bäume".

Der Mais hat die richtige Höhe erlangt und die Sonnenblumen blühen in Ihren schönsten Farben: Zeit, im Waldseilgarten Wallenhausen das Sonnenblumen-Maisfeldlabyrinth zu eröffnen. Am kommenden Samstag, 22. Juli, startet wieder in die Labyrinth-Saison.

Dieses Jahr wartet das Labyrinth in Form eines überdimensional großen Baumes darauf, von allen, die sich auf Irrwege begeben möchten, erkundet zu werden. Dabei wird es wieder insgesamt fünf Stempelstationen zu finden geben, die im Labyrinth versteckt sind, und zusätzlich viele Informationen rund um das Thema „Bäume“ bieten. Wer alle Fragen richtig beantwortet, erhält außerdem eine kleine Belohnung.

Das Labyrinth ist an die Öffnungszeiten des Waldseilgartens gekoppelt, der in den Sommerferien täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet hat. Mehr Informationen unter www.waldseilgarten-wallenhausen.de (AZ)