Neuer Lehrpfad in Wallenhausen: Was die Bienen Erstaunliches leisten

Plus Die Firma Bee Future hat mit der Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen einen Bienenlehrpfad in Wallenhausen erstellt. Er soll Betrachter zum Umdenken anregen.

Für 300 Gramm Honig muss eine Biene rund 20.000 Mal ausfliegen. Diese Information und weitere erstaunliche Fakten über die fleißigen Insekten können Interessierte seit einigen Tagen auf dem Weg zum Waldseilgarten in Wallenhausen nachlesen. Sechs Tafeln stellen dort kindgerecht dar, wie das Leben der Honigbiene aussieht und welchen wichtigen Beitrag die kleinen Tierchen für die Natur leisten.

Der kleine Lehrpfad ist ein Gemeinschaftsprojekt der in Wallenhausen ansässigen Firma Bee Future und der Sparkasse Neu-Ulm – Illertissen. Er ist unabhängig vom Besuch des Waldseilgartens kostenlos jederzeit zugänglich. Kinder sowie erwachsene Besucherinnen und Besucher lernen dabei den Kreislauf des Lebens der Natur kennen, welcher zu einem hohen Anteil von der Biene abhängig ist. Und sie können nachvollziehen, wie aus dem gesammelten Blütennektar Honig wird, der morgens auf dem Frühstückstisch steht. Frank Weiß, der Geschäftsführer von Bee Future, und Thomas Pfenninger vom Team Nachhaltigkeit der Sparkasse sind überzeugt, dass einige Menschen dabei noch etwas erfahren können, was sie bislang nicht wussten.