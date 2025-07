Die Mitglieder des Vöhringer Stadtrats gelten als recht fleißig, was Anfragen an die Verwaltung anbelangt. Auf gleich sieben solcher Anfragen gab es in der jüngsten Sitzung im Rathaus eine Antwort. Wilfried Maier (SPD) erfuhr dabei den Grund, warum die Uferbar am Vöhringer See derzeit geschlossen hat: „Personalmangel“, konnte Bürgermeister Michael Neher eine prompte Antwort

liefern. Maier hatte während der Sitzung angefragt, die anderen Anfragen lagen schon etwas länger zurück, was der Verwaltung mehr Vorbereitungszeit erlaubte.

Volker Barth (SPD) hatte sich für einen Wasseranschluss am Friedhof eingesetzt. Zwischenzeitlich sei eine Firma beauftragt, sich dieses Themas anzunehmen, lautet die Antwort der Verwaltung. Christian Lepple (Grüne) brachte die „Müllsituation“ an der Ulmer Straße in Rage. Er erfuhr bei der Gelegenheit nun, wann der städtische Bauhof dort die Mülleimer leere und dass dieser „bei starkem Müllaufkommen“ auch noch an weiteren Tagen zugange ist. Liege dieser auf Privatgrund, seien jedoch die betreffenden Eigner für die Beseitigung zuständig.

Bekommen Vöhringens Kitas eine Online-Anmeldung für Kitas?

Matthias Wildt (FWG) setzt sich für die Möglichkeit zur Online-Anmeldung an die Kitas ein. Laut Verwaltung sei die Suche nach einem Anbieter bereits angelaufen. „Illegale Autorennen“ im Vöhringer Norden griff Johann Gutter (CSU) in einer Anfrage auf und bekam nun zur Antwort, dass der Polizei diesbezüglich „eine grundsätzliche Problematik nicht bekannt sei“. Trotzdem wolle diese dort mehr Präsenz zeigen. Bei etwaigen Vorkommnissen erhoffe sie Meldung „von feststellenden Bürgerinnen und Bürgern“.

Gleich zwei Mal vertreten war diesmal Dieter Brocke (CSU). Die von ihm monierte defekte Kappe der Brücke am Schiffahrtsweg in Illerzell nebst Fahrbahn werde saniert, heißt es in der Antwort. Ferner beschwerte sich der Stadtrat über einen Autohändler, der in den Abend- und Nachtstunden „durch Abschleppleistungen“ unbotmäßig Lärm erzeuge. Der Firmeninhaber wurde zwischenzeitlich konsultiert, der darauf zugesagt habe, sein Firmengelände außerhalb der Betriebszeiten fortan abzusperren.