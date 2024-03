Illerberg

Nicht nur ein Weihnachtsbrauch: Was Krippen zur Osterzeit erzählen

Plus Weihnachtskrippen sind ein fester Bestandteil des Christfestes. Was nicht viele wissen: Es gibt auch Passionskrippen zur Osterzeit. In Illerberg ist gerade eine entstanden.

Von Ursula Katharina Balken

Mit kritischem Blick betrachtet Dietmar Schmid seine jüngste Arbeit. Er hat eine Passionskrippe gebaut. Das Gebäude besitzt eine strenge Linienführung und besteht aus Styrodur, einem Dämmmaterial, wie es am Bau verwendet wird. Hinter Säulen ist der Garten Gethsemane mit Ölbäumen zu sehen, eine akribisch ausgeführte Arbeit. Im Mittelpunkt steht die Darstellung des letzten Abendmahles. Um einen langen Tisch gruppieren sich sitzend elf Jünger, der zwölfte ist Judas Iskariot, er trägt einen Beutel mit Geld in der Hand, aber er steht abseits. Das hat Symbolcharakter, denn dieser Jünger war es bekanntlich, der Jesus an die Hohepriester verriet. Damit beginnt der Leidensweg Christi. In der Mitte der Tafel steht aufrecht die Figur Jesus. Es ist ein eindrucksvolles Szenario.

In der Passionskrippe von Dietmar Schmid gruppieren sich die Figuren der Jünger rund um den großen Tisch. Im Zentrum steht Jesus Christus. Aber Judas ist wegen seiner Rolle als Verräter ein Außenseiterplatz zugedacht. Foto: Ursula Katharina Balken

Dietmar Schmid, Vorsitzender des Krippenvereins Illerberg und Umgebung, erzählt, wie er den Raum und die Umgebung seiner Passionskrippe gestaltet und sich dabei an der biblischen Geschichte orientiert hat. Die Figuren sind keine Handarbeit, er hat sie in Österreich erstanden. Denn dort - wie überhaupt im alpenländischen Raum - sind Passionskrippen weithin verbreitet, hierzulande weniger.

