Scherben, Skelette, Scheiterhaufen: Bekommen die Sendener Funde ein Museum?

„Es heißt immer, Senden sei eine Stadt ohne Geschichte. Da kann ich Ihnen jetzt sagen: Nein. Das stimmt so nicht.“ Im Norden von Senden hat ein Grabungsteam teils Überraschendes gefunden. Hubert Fehr, Gebietsreferent des Bayrischen Landesamts für Denkmal- und Bodendenkmalpflege, hat nun vorgestellt, was genau die Archäologen an der St.-Florian-Straße ausgegraben haben – und was man daraus über die Region lernen kann.

Schon vor über 2000 Jahren, 250 vor Christus haben hier Menschen gelebt. „Sie wohnen halt in einer sehr siedlungsgünstigen Ecke“, sagte Fehr den über 200 Interessierten im Sendener Bürgerhaus und schmunzelte. Das liege an der guten Lage und der Nähe zur Donau und Iller: „Früher haben sich die Menschen meistens in der Nähe von Flüssen angesiedelt, daher finden viele Ausgrabungen an den Ufern der Donau und ihren Nebenflüssen statt“, erläutere Fehr und zeigte eine Karte von Bayern.

Das sind die Funde der Ausgrabungen in der St.-Florian-Straße in Senden

Ursprünglich wollte man nur eventuelle Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg aus dem Boden des werdenden Gewerbegebiets an der St.-Florian-Straße in Senden entfernen. Daraus wurde dann eine großflächige Ausgrabungsaktion: Mehrere Hundert Knochenfragmente, Schädel und Grabbeigaben – von den Kelten über die Römer bis ins frühe Mittelalter – sind auf den knapp hundert Folien abgebildet, die Fehr präsentierte.

Schmuck, Eisenschwerter und andere Waffen wurden den Verstorbenen früher mit ins Grab gegeben, auch Kindern und Männern, die gar keine Krieger waren. Manchmal finden sich auch Tierknochen, dann wurde dem Toten etwa ein Lamm oder ein Zicklein beigelegt.

Das Mittelalter bezeichnete Fehr als „die goldene Zeit der Landwirtschaft“, in der viele Techniken wie neue Pflugformen aufkamen. „Die Menschen damals lebten zwar auf Bauernhöfen in einfachen Häusern aus Holz, aber sie waren längst nicht so primitiv, wie wir das heute immer schnell denken“, erklärte er. Groß, gut ernährt und auch ganz schön alt sind die Menschen im frühen Mittelalter bereits geworden. Einen der ausgegrabenen Frauenkörper schätzen Fehr und seine Kollegen auf 50 bis 60 Jahre, einer der Männer könnte sogar bis zu 80 Jahre alt gewesen sein.

Senden steckt voller Geschichte

„Die Landschaft hier ist voller Geschichte, überall steckt Geschichte“, sagte Fehr. Das freute auch Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf: „Senden wird von vielen nicht als die Stadt mit der großen Kultur gesehen und da freut es mich jetzt ganz besonders, dass hier so spannende Sachen zutage kommen.“

Begeistert sei sie vor allem von dem Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Jüngere und Ältere waren da, auch Kinder mit ihren Eltern, und stellten nach dem Vortrag viele Fragen, die Fehr geduldig und ausführlich beantwortete.

Was kostet das Grabungsprojekt und was geschieht mit den Sendener Funden?

Eine davon war, was die ganze Aktion kostet – und wer das alles zahlt. Diese Frage kann Bürgermeisterin Schäfer-Rudolf beantworten: „700.000 Euro kosten die Ausgrabungen mit allem, was dazugehört, und finanziert wird das Ganze durch die Stadt Senden.“ Und was passiert nun mit den Funden? „Ein Museum am Fundort wäre doch eine schöne Idee“, schlug eine Zuhörerin vor.

Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf und Hubert Fehr vom Bayrischen Landesamt für Denkmalpflege standen nach dem Vortrag für Fragen zur Verfügung. Foto: Alexandra Weihele

Die ausgegrabenen Funde gehören zunächst dem Freistaat Bayern, die Kommune kann sich aber später das Eigentum übertragen lassen. Schäfer-Rudolf will sich auf jeden Fall dafür einsetzen, dass die Funde in Senden bleiben. „Ein eigenes Museum dafür hier in Senden ist leider nicht möglich, aber wir haben uns schon etwas überlegt, wie wir die Ausgrabungen trotzdem ausstellen können“, erklärte sie nach dem Vortrag. Genaueres verraten könne sie noch nicht – vielleicht aber bei der Sendener Jubiläumsfeier im Juni.