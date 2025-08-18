Einem Autofahrer wird schwindlig, dann beginnt eine Kettenreaktion

In Senden hat ein 65-Jähriger einen Unfall verursacht, bei dem insgesamt sechs Fahrzeuge beschädigt wurden. Laut Angaben der Polizei verlor der Fahrer am vergangenen Sonntag gegen 13 Uhr in der Bahnhofstraße die Kontrolle über seinen Wagen. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und fuhr in ein Auto, das dort auf der anderen Straßenseite geparkt war. Wie die Polizei berichtet, sei nach ersten Erkenntnissen ein Schwindelanfall dafür verantwortlich gewesen, dass der 65-jährige Fahrer in Senden aus seiner Spur ausbrach.

Fahrer musste nach dem Unfall in Senden ins Krankenhaus

Nach dem ersten Blechschaden kam das Auto des Mannes jedoch nicht zum Stehen. Der Polizei zufolge fuhr es weiter und prallte nach der Einmündung zur Ulrichstraße frontal gegen einen weiteren Wagen. Beim Aufprall wurde dieser auf drei weitere geparkte Autos geschoben.

Auf insgesamt 33.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der durch den Unfall in Senden entstand. Drei der sechs Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der 65-Jährige wurde laut Polizei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein, berichtet sie weiter. (AZ)