Senden

Wegen neuer Buslinien nach Neu-Ulm: Senden muss E-Ladestation beim Bahnhof bauen

Ab 2027 verkehren die Buslinien 17 und 18 nach Neu-Ulm und Ulm. Das bringt für Senden einige Vorteile, zwingt die Stadt jedoch auch zu einer Übergangslösung.
Von Annemarie Rencken
    Zwei neue Bushaltestellen sollen in der Sendener Bahnhofstraße südlich der Ecke Bahnhofstraße/Borsigstraße (im Bild rechts) entstehen.
    Zwei neue Bushaltestellen sollen in der Sendener Bahnhofstraße südlich der Ecke Bahnhofstraße/Borsigstraße (im Bild rechts) entstehen. Foto: Annemarie Rencken

    Neu-Ulm und Senden sollen künftig einmal besser miteinander verbunden sein, verkehrstechnisch ist in den kommenden Jahren einiges im Werden: Die Illertalbahn wird ausgebaut, ein Schnellradweg ist geplant. Und auch die Busverbindung zwischen den beiden Kommunen soll besser werden. Ab 2027 werden bestehende Buslinien durch neue ersetzt, das Angebot wird dadurch erhöht und auch die Zeiten, in denen die Busse verkehren, werden ausgeweitet. Um das zu ermöglichen, muss Senden jedoch eine Übergangslösung finden: bis zum Stichtag sind der Bahnhof und dessen Umfeld noch nicht fertig umgebaut.

