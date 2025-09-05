Wegen verbrannter Pizza: Feuerwehr evakuiert in Vöhringen einen ganzen Wohnblock

Nicht einmal der Rauchmelder konnte einen Mann aus Vöhringen wecken. Am Donnerstagabend hat sich nach Angaben der Polizei ein 49-Jähriger eine Pizza in den Bachofen geschoben. Anschließend legte er sich auf sein Sofa, schlief ein und wachte auch nicht mehr rechtzeitig auf.

Die Nachbarn des 49-Jährigen riefen die Feuerwehr

Die Pizza verkohlte, verqualmte die ganze Wohnung und der Rauchmelder schlug an. Doch selbst davon wachte der 49-Jährige nicht auf. Die Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus in Vöhringen alarmierten der Polizei zufolge die Feuerwehr. Vor Ort öffneten die Einsatzkräfte die Wohnungstür. Der Mann schlief zu diesem Zeitpunkt noch immer auf dem Sofa.

Der Mann verweigerte eine ärztliche Untersuchung

Die Feuerwehrleute weckten ihn und brachten ihn nach draußen. Außerdem evakuierten sie laut Polizei vorsorglich den kompletten Wohnblock. Verletzt wurde glücklicherweise niemand und ein Schaden entstand auch nicht. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Wohnung des 49-Jährigen sowie der Rest des Mehrfamilienhauses schnell gelüftet werden. Der Mann verweigerte jedoch eine ärztliche Untersuchung. Gegen ihn leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Vorschriften zum Verhüten von Bränden ein. (AZ)