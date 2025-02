Paar öffnet Garten für Weihnachtsmarkt und spendet 2700 Euro ans Hospiz

Sieglinde und Erwin Brugger öffnen jedes Jahr im Dezember ihren Garten für einen Weihnachtsmarkt. Der Erlös geht an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Auf dem Weihnachtsmarkt gab es kreative Weihnachtsdeko, aber auch Essen und Getränke. Eine Spende von 2700 Euro hat nun Sieglinde Brugger an Martina Wersig vom Kinderhospiz St. Nikolaus übergeben. „Wir sind leider zum größten Teil spendenfinanziert, ohne die Hilfe von engagierten Menschen wie Ihnen könnten wir unsere Kinderhospizarbeit nicht aufrechterhalten“, verdeutlichte Wersig. Ein großer Dank gelte allen Spenderinnen und Spender und der kompletten Familie Brugger, die an diesem Wochenende fleißig mitgeholfen hat.

Das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach begleitet Familien mit einem unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kind während der gesamten Krankheits-, Sterbe- und Trauerphase. Während die erkrankten Kinder betreut werden, können sich Eltern und Geschwister Zeit für ihre eigenen Bedürfnisse und die ihrer Familie nehmen – Zeit zum Ausruhen, zum Schlafen und Zeit für sich selbst und die anderen. Durch die Entlastung und die Auszeit vom Alltag sollen Kräfte aktiviert werden. Der Austausch mit anderen betroffenen Familien im geschützten Rahmen lasse Freundschaften wachsen und helfe häufig, die eigene Situation besser zu reflektieren, teilt das Hospiz mit. (AZ)