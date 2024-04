14-Jähriger stiehlt Alkohol und wird Jugendamt übergeben

Nicht zum ersten Mal wird ein 14-Jähriger beim Diebstahl erwischt. Am Montag nahm ihn die Polizei nun in Weißenhorn in Gewahrsam.

Eine Polizeibeamtin hat am Montag gegen 12.45 Uhr in ihrer Freizeit einen mutmaßlichen Ladendieb in einem Verbrauchermarkt in der Herzog-Georg-Straße in Weißenhorn beobachtet. Wie die Polizei mitteilt, verstaute der Jugendliche offenbar eine größere Menge Alkohol in seinem Rucksack und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Die Polizistin konnte den Jungen nicht sofort verfolgen, kurz darauf trafen hinzugerufene Beamten der Polizeiinspektion Weißenhorn ihn jedoch in einem Linienbus am Bahnhof an.

Videoaufnahmen zeigen, dass der 14-Jährige viel Alkohol in Weißenhorn entwendete

Zu diesem Zeitpunkt hatte er zwar keine Waren mehr bei sich, wie sich jedoch durch die Auswertung der Videoüberwachung des Verbrauchermarktes ergab, hatte der 14-Jährige eine größere Menge von hochpreisigen alkoholischen Getränken entwendet. Eine Recherche der Polizei ergab außerdem, dass er kein Unbekannter sei und in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung trat.

Außerdem lagen für den Jugendlichen drei Ausschreibungen im polizeilichen Fahndungssystem vor. Aufgrund einer dieser Ausschreibungen nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam und übergaben ihn in die Obhut des Jugendamtes. (AZ)