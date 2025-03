15.000 Euro Schaden nach Unfall mit drei Fahrzeugen

Die 27-jährige Autofahrerin wollte von der Reichenbacherstraße in Weißenhorn nach links in die Kolpingstraße abbiegen und nahm dabei einem entgegenkommenden Fahrer die Vorfahrt. Dieser stieß daraufhin mit der Fahrzeugfront gegen die Beifahrerseite ihres Wagens. Durch den Zusammenstoß prallten die Fahrzeuge gegen ein weiteres, in der Kolpingstraße wartendes, Auto.

Die Unfallbeteiligten wurden dabei leicht verletzt. Die Polizeiinspektion Weißenhorn schätzt den Sachschaden auf etwa 15.000 Euro. (AZ)