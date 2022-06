15-Jähriger auf E-Scooter ohne Plakette unterwegs

Weil an seinem E-Scooter keine Versicherungsplakette angebracht war, hielt die Polizei einen 15-Jährigen auf. Die Polizei ermittelt sogar wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Ein 15-Jähriger aus Weißenhorn ist am Mittwoch gegen 18.20 Uhr von einer Streife der Polizei Weißenhorn kontrolliert worden. Den Beamten war aufgefallen, dass der Jugendliche auf der Reichenbacher Straße in Weißenhorn mit seinem Elektroroller unterwegs war, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der junge Mann gab an, dass er nicht gewusst habe, dass er ein Versicherungskennzeichen benötigt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Außerdem besteht der Verdacht, dass der Roller schneller als 25 Stundenkilometer fährt. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wird gegen den 15-Jährigen auch ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (AZ)