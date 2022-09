Weißenhorn

Neues Konzept für 16 Millionen Euro: Museumsprojekt schreibt Geschichte

Lokal Magische Gemälde, ein Turmerlebnispfad und Hörspiele: Das ist das neue Konzept des Heimatmuseums in Weißenhorn.

Bürgermeister Wolfgang Fendt machte bereits zu Beginn der Sondersitzung des Weißenhorner Stadtrats deutlich: "Dies ist eines der wichtigsten Projekte, die wir jemals hatten." Gemeint war damit die umfassende Sanierung und Neuausrichtung des Gebäudekomplexes am Oberen Stadttor. Nun wurde erstmals im Detail erläutert, was die Besucher künftig im Inneren erwartet – und was sich die Planer dabei vorgestellt haben. Überraschend war für viele Anwesende, wie gut sich Geschichte und Gegenwart in einem modernen Konzept vereinigen ließen.

