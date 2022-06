19-Jährige kommt von der Straße ab: Auto überschlägt sich

Auf dem Weg von Biberach nach Weißenhorn verliert eine 19-Jährige die Kontrolle über ihr Auto. Sie muss nach dem Unfall ins Krankenhaus.

Eine Autofahrerin hat am Dienstagmittag einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhr die 19-Jährige um 13 Uhr auf der Staatsstraße 2019 von Biberach in Richtung Weißenhorn. Am Waldrand kurz vor Weißenhorn kam sie nach links von der Straße ab, streifte einen Leitpfosten und übersteuerte das Fahrzeug anschließend nach rechts. Dadurch geriet das Fahrzeug ins Schleudern und überschlug sich. Das Auto rutschte in einen Graben und blieb auf dem Dach liegen.

Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. (AZ)