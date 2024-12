25-Jähriger bedroht und beleidigt Polizeibeamte in Weißenhorn

Ein Anrufer hat der Polizei Montagmittag gegen 11.15 Uhr mitgeteilt, dass ein Mann in der Hauptstraße in Weißenhorn den Scheibenwischer eines geparkten Autos abgerissen habe. Wie die Polizei mitteilt, leitete die Polizeiinspektion Weißenhorn unverzüglich die Fahndung ein. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen am Stadtpark an, als sie ihn ansprachen, reagierte der 25-Jährige nach Polizeiangaben äußerst aggressiv.

25-Jähriger schlägt in Polizeidienststelle in Weißenhorn um sich

Da er sich nicht ausweisen konnte, brachten die Polizisten ihn zur Personalienfeststellung zur Dienststelle. Auf dem Weg dorthin beleidigte der alkoholisierte Mann die Einsatzkräfte. Auf der Dienststelle eskalierte sein Verhalten laut Polizei weiter: Er schrie lautstark, ließ sich nicht beruhigen und musste fixiert werden. Dabei wehrte er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen, schlug um sich und bedrohte die Beamten.

Bei der Feststellung seiner Personalien stellte sich heraus, dass eine aktuelle Fahndungsnotierung gegen den Mann bestand. Nach Rücksprache mit dem Staatsanwalt wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung. (AZ)