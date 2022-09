27-Jähriger wird bei Betriebsunfall in Weißenhorn am Kopf verletzt

Während ein Mitarbeiter mit einem Gabelstapler Ladetätigkeiten in Weißenhorn verrichtet, kippt eine Wechselbrücke nach vorne. Der Stapler kommt ins Rutschen.

Auf dem Gelände einer Spedition an der Daimlerstraße in Weißenhorn hat sich am Montagnachmittag ein Betriebsunfall ereignet. Ein 27-Jähriger wurde bei der Arbeit mit dem Gabelstapler verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Betriebsunfall in Weißenhorn: Wechselbrücke kippt, Gabelstapler rutscht nach vorne

Dem Polizeibericht zufolge brach beim Beladen einer abgestellten Wechselbrücke die Querstrebe einer Stütze ab, wodurch der Ladungsträger nach vorne kippte. Als Ursache dafür wird Materialermüdung angegeben. Zu dem Zeitpunkt befand sich der 27 Jahre alte Mitarbeiter mit dem Gabelstapler in der Wechselbrücke, wo er mit Ladetätigkeiten beschäftigt war. Durch das Kippen rutschte der Stapler nach vorne, beim Aufprall zog sich der Mann Verletzungen am Kopf zu. (AZ)