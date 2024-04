Weißenhorn

vor 60 Min.

550 Jahre Stadtbuch: Ein erstes Grundgesetz für die Bürgerschaft

Plus Ein Blick in die spätmittelalterliche Rechtsgeschichte offenbart, wie Weißenhorn schon vor 550 Jahren den Grundstein für ein friedliches Zusammenleben legte.

Von Ralph Manhalter

Nicht nur in den freien Reichsstädten entwickelte sich im späten Mittelalter eine frühe Spielart der Demokratie. Sicherlich kommt in diesem Zusammenhang nicht zuletzt dank des beliebten lokalen Feiertags der bekannte Ulmer Schwörbrief in den Sinn. Auch in Weißenhorn gibt es ein wegweisendes historisches Dokument. Dieses stand am Donnerstagabend im Fokus, da es vor 550 Jahren dem Geist der Bürgerschaft entsprang.

Das Datum war wohl gewählt: Jedes Jahr am Georgstag, dem 23. April, wurde das Weißenhorner Stadtbuch, eine Regel- und Rechtssammlung, öffentlich verlesen. Zwei Tage später wird seit geraumer Zeit des Hissens einer weißen Fahne am Turm der Pfarrkirche gedacht, was letztendlich zur Verschonung der Stadt vor schweren Bombenangriffen am Ende des Zweiten Weltkriegs zur Folge hatte. So war es neben dem Heimatmuseum auch die im Jahr 2023 aus der Taufe gehobene Initiative „Friedensstadt Weißenhorn“, die zu besagtem Anlass in das historische Schrannengebäude einlud.

