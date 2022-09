Autofahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss und ohne Zulassung auf A7

Ein Autofahrer fährt auf der A7 nahe Weißenhorn ohne Zulassung. Bei der Fahrzeugkontrolle stellen Beamte fest, dass er zudem Alkohol und Drogen im Blut hat.

Polizeibeamte haben gegen einen 48-jährigen Autofahrer am Wochenende gleich mehrere Anzeigen erstattet. Laut Polizeibericht bemerkte ein Polizeibeamter am Sonntagnachmittag auf der A7 ein Auto, an dem die Zulassungsplaketten fehlten. Eine hinzugezogene Streife kontrollierte den Mann an der Anschlussstelle Vöhringen. Der 48-Jährige roch nach Alkohol.

Ein Atemtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Ein weiterer Drogentest verlief ebenfalls positiv. Das Auto, in dem der Mann unterwegs war, ist zudem weder ordnungsgemäß zugelassen noch versichert. Zu guter Letzt stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein besaß. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt und erstatteten mehrere Anzeigen gegen den 48-Jährigen. (AZ)