Abheben mit dem Aeroclub Weißenhorn: Das ist beim Flugplatzfest geboten

Mit großem Programm und Rundflügen feiert der Aeroclub Weißenhorn am Samstag, 15. Juli, sein 50-jähriges Bestehen. Wer noch D-Mark hat, genießt einen Vorteil.

Wer möchte, der kann schon einmal die alten Schlaghosen oder Batikhemden aus dem Schrank hervorkramen: Auf dem Flugplatz in Weißenhorn geht es am Samstag zurück in die 70er-Jahre. Denn der Aeroclub Weißenhorn richtet zu seinem runden Geburtstag ein großes Fest aus. Vor 50 Jahren, also 1973, wurde der Verein gegründet. Auf Besucherinnen und Besucher wartet ein großes Programm mit Rundflügen. Dabei kommt auch eine Maschine zum Einsatz, die ein Exot auf dem Weißenhorner Flugplatz ist.

Neben der Luftsportgruppe Weißenhorn hat auch der Aeroclub seine Basis an der grünen Start- und Landebahn südwestlich von Weißenhorn. Denn nach der Gründung durch 13 luftfahrtbegeisterte Enthusiasten wurde das Segelfluggelände durch eine Betriebsgenehmigung für Motorflugzeuge erweitert und der Flugplatz erhielt seine internationale Kennung „EDNW“ – in der Fliegersprache „Echo-Delta-November-Whiskey“. In den Jahren 1975/1976 erfolgte in Eigenleistung der Bau einer Flugzeughalle mit Vereinsheim, im Jahr 1988 konnte ein zweiter Flugzeughangar eröffnet werden.

Geschäftsleute können auch mit dem Flugzeug nach Weißenhorn reisen

Heute hat der Aeroclub 57 Mitglieder, davon sind 32 Piloten, wie der Vereinsvorsitzende Michael Brandner im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet. Wegen des Flugplatzes ist er selbst vor 30 Jahren nach Weißenhorn gekommen. "Mit 14 Jahren habe ich mit dem Segelfliegen angefangen, mit 18 mit dem Motorfliegen", erzählt er. Der Verein hat zwei eigene kleine Flugzeuge. Neben den beiden einmotorigen, viersitzigen Maschinen sind etwa zehn Motor- und Ultraleichtflugzeuge sowie zwei Hubschrauber in Weißenhorn stationiert.

Auch Geschäftsleute und Feriengäste nutzen regelmäßig die Möglichkeit, mit den beiden Kleinflugzeugen des Aeroclubs Weißenhorn in den Landkreis Neu-Ulm zu kommen. Foto: Michael Brandner

„Natürlich nutzen unsere Piloten und Fluggäste unseren Flugzeugpark für Ausflüge über unsere Heimat, das Allgäu oder den Bodensee", sagt der Vorsitzende. Einige seien von Weißenhorn aus schon in ganz Europa gewesen. Und regelmäßig werden die Flugzeuge auch genutzt, um Geschäftsleute und Feriengäste schnell und komfortabel in die Region zu bringen. Die Firma Peri zum Beispiel nehme den Service gerne in Anspruch, sagt Brandner.

Der Vereinsvorsitzende äußert sich zur Notlandung eines Tragschraubers auf dem Bodensee

Zum Weißenhorner Flugplatz wollten am vergangenen Sonntag auch zwei 25-Jährige aus dem Raum Ulm. Wie berichtet, mussten die beiden mit einem sogenannten Tragschrauber notlanden. "Glücklicherweise kam keine Person zu Schaden", sagt Brandner. Der Unfall ist natürlich auch Gesprächsthema beim Aeroclub. Der betroffene Gyrocopter stand zuvor schon am Flugplatz in Weißenhorn, hat aber mit dem Verein nichts zu tun. Brandner betont in dem Zusammenhang: "Egal, ob mit einem Flugzeug, einem Gyrocopter oder einem Helikopter - wenn Sie in der Luft ein technisches Problem haben, dann fallen Sie nicht einfach runter wie ein Stein." Pilotinnen und Piloten seien gut ausgebildet, ihnen gelinge es für gewöhnlich auch, das Fluggerät kontrolliert nach unten zu bringen. Das zeige auch der Unfall am Bodensee: Die Maschine schlug zwar auf dem Wasser auf, die beiden jungen Männer konnten jedoch unverletzt gerettet und mit Booten ans Ufer gebracht werden.

So gesehen kann am Samstag auch ungehindert gefeiert werden. Das Fliegerfest steht unter dem Motto „Feiern und fliegen wie vor 50 Jahren“, das Programm geht von 10 bis 23 Uhr. Für Besucherinnen und Besucher ist der Eintritt frei, auf dem Gelände fallen keine Parkgebühren an. Wer passend zum Motto im 70er-Jahre-Look erscheint, hat die Chance, einen Rundflug zu gewinnen - das beste Outfit wird prämiert. Ballone, Avionik- und Zubehöranbieter sowie voraussichtlich etwa 50 Gastflugzeuge aus nah und fern werden nach Angaben der Veranstalter ebenfalls vor Ort sein.

Aus Mainz kommt ein Wasserflugzeug

Interessierte können ein Ticket für einen Rundflug mit den vereinseigenen Flugzeugen, einem Tragschrauber oder einem Helikopter machen. Ein Tragschrauber oder Gyrocopter, erklärt Brandner, werde hinten mit einem Propeller angetrieben. Die oberen Rotorblätter werden durch den Wind bewegt und wirken wie eine Tragfläche. Private Eigentümer stellen diese Fluggeräte zur Verfügung. Für diejenigen, die mit den Kleinflugzeugen abheben wollen, hat sich der Verein eine witzige Aktion überlegt: "Wer mit DM-Scheinen bezahlt, bekommt einen Rundflug für 50 Mark statt für 50 Euro", sagt Brandner. Etwas teurer ist der Boarding Pass für einen Trip mit einem Wasserflugzeug. Diese Maschine ist nicht in der Region stationiert, sondern fliegt eigens aus Mainz heran.

Das kulinarische Angebot reicht am Samstag von Weißwurstfrühstück über Steckerlfische vom Fischerverein Weißenhorn und Grillspezialitäten von der Metzgerei Rahn bis zu hausgemachten Kuchen. Mitglieder der Luftsportgruppe unterstützen den Aeroclub bei Aufbau und Bewirtung. Um 13.30 Uhr findet ein kleiner Festakt statt, um 19 Uhr beginnt die 70er-Jahre-Party im Hangar mit musikalischer Begleitung durch DJ Rosso. Weitere Informationen zum Fliegerfest finden Interessierte unter www.aeroclub-weissenhorn.de im Internet.