Abschied am letzten Schultag: Walter Ziegler ist gestorben

Plus In Weißenhorn nehmen Familie, Freunde und Weggefährten Abschied vom langjährigen Leiter der Lindenhofschule Senden. Auf vielfache Weise hat er Spuren hinterlassen.

Von Rebekka Jakob

Der letzte Schultag vor den Ferien – das ist ein Tag, um Abschied zu nehmen, ein Tag, an dem man auch mit Dankbarkeit zurückblicken darf. Es war ein überaus passendes Zusammentreffen, dass sich an diesem letzten Freitag im Schuljahr Familie, Freunde, Kollegen und Weggefährten bei einem Trauergottesdienst in Weißenhorn von einem Menschen verabschiedet haben, der unzählige erste und letzte Schultage miterlebt und das Leben vieler nicht nur innerhalb der Schule bereichert hat. Die Rede ist von Walter Ziegler, dem langjährigen Schulleiter der Sonderschule Weißenhorn und Gründungsrektor der Lindenhofschule Senden. Er starb am vergangenen Dienstag, nach schwerer Krankheit, aber dennoch überraschend. Walter Ziegler war im Januar 83 Jahre alt geworden.

Die Lindenhofschule Senden und das Heilpädagogische Zentrum waren das Lebenswerk des gebürtigen Altenstadters. "Es ist ein Zentrum für Menschen geworden, die es im Leben nicht leicht hatten", sagte Kaplan Ludwig Bolkart, der den Trauergottesdienst leitete. "Für Walter war es seine Berufung, den Menschen zu sehen, wie er ist. So wie Du bist, bist Du wertvoll. Das war sein Programm."

