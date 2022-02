Weißenhorn

06:30 Uhr

Achtung am Telefon: So schützen Sie sich vor unseriösen Stromanbietern

Plus Derzeit häufen sich in der Region Anrufe von dubiosen Energieanbietern. Was Verbraucherinnen und Verbraucher in diesem Fall tun und lassen sollten.

Von Stephan Schöttl

Die Masche ist immer wieder die gleiche, das Angebot klingt verlockend. Ein günstiger Strompreis, attraktive Bonuszahlungen für Neukunden. Dahinter steckt allerdings in den meisten Fällen eine dreiste Betrugsmasche. Denn die Boni bleiben oft aus, mitunter werden sogar Vorauszahlungen einkassiert, die Preise schnellen schon bald in die Höhe. Und im schlimmsten Fall meldet der Anbieter ein paar Monate später Insolvenz an – und der geprellte Kunde muss es ausbaden. Derzeit häufen sich Anrufe unseriöser Vertriebe auch im Landkreis Neu-Ulm und im angrenzenden Unterallgäu.

