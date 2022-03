Achtung, Autofahrer: Die riesigen Weißenhorner Pappeln werden gestutzt

Plus Sie sind die beiden mächtigsten Bäume im Kreis Neu-Ulm. Jetzt werden die Pappeln in Weißenhorn gestutzt. Dazu wird die Obenhauser Straße gesperrt.

Die beiden Pappeln an der Oberhauser Straße in Weißenhorn sind mächtige Bäume: Seit 2007 stehen die Riesen unter der Patenschaft des Bund Naturschutz. Jetzt hat die Organisation gemeinsam mit dem Staatlichen Bauamt und der Stadt angekündigt, dass die Bäume gestutzt werden müssen.