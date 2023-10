Älles hott sei Zeit: Schwäbischer Literaturabend in Weißenhorn

Plus Im Historischen Stadttheater Weißenhorn bieten Maria Störk und Marianne Günl unter dem Motto "Älles hott sei Zeit" schwäbische Poesie und Prosa – auch von englischen Songs.

Wie vielseitig das Schwäbische doch ist, das stellte die Matzenhofer Schwabengilde bei ihrem Literaturabend im Historischen Stadttheater Weißenhorn anschaulich unter Beweis. Amüsanterweise haben die Poetinnen Maria Störk (Gildemeisterin) und Marianne Günl dazu die Weißenhorner Band Forever Young verpflichtet – und ihre Songs zum Anlass für stimmungsvolle schwäbische Prosaübersetzungen genutzt. "Älles hott sei Zeit… au em Herbscht" war der Abend überschrieben, den auch das Schwäbische Literaturschloss Edelstetten mit unterstützte.

Der Zweiter Gildemeister Johann Deil überbrachte die Grüße des Literaturschloss-Vorsitzenden Professor Klaus Wolf vom Lehrstuhl Deutsche Literatur und Sprache der Uni Augsburg. Über diese Verbindung wurde die Gilde 2020 mit dem Pro-Suebia-Preis sowie dem Dialektpreis Bayern geehrt. Ganz in diesem Sinne gelang den beiden Autorinnen ein fürs Publikum herzerfrischender Abend zum Lachen, Mitsummen und Staunen über den reichen heimischen Wortschatz. Die Themen fanden sie passend zum Herbst aus dem bäuerlichen Umfeld, der Natur und zeigten anhand der aktuellen Krisen auf: Für die Menschen hat sich wenig geändert im Vergleich zu anno dazumal, als sie sich vor Naturgewalten ängstigten, ums Überleben sorgten und dadurch dankbar wurden. Zugleich erfuhr das Publikum viel von schwäbischer Lebensart und Herzenswärme.