Älterer Mann schlägt Schüler in Weißenhorner Supermarkt

Ein Supermarktkunde in Weißenhorn bezieht das Lachen einer Schülergruppe auf sich und wird aggressiv. Mehrere Personen haben wohl den Vorfall beobachtet.

Über ein Missverständnis mit Folgen informiert die Weißenhorner Polizei in einer aktuellen Meldung. Eine Schülergruppe aus fünf Personen war demnach am Mittwoch gegen 12.50 Uhr im Rewe-Markt in Weißenhorn. Gut gelaunt lachten sie gemeinsam. Ein älterer Herr, an dem die Gruppe vorbeikam, deutete das Lachen offenbar falsch und bezog es auf sich. Dem Polizeibericht lief er der Gruppe hinterher und beschimpfte die Schüler. Als sie sich gegenüber standen, holte der Mann zu einem Schlag mit der Faust aus und traf auch tatsächlich einen Buben an der linken Schläfe. Dieser erlitt dadurch kurzzeitig Schmerzen und eine Hautrötung.

Die Polizei Weißenhorn bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden

Der Filialleiter wurde über den Vorfall informiert. Ihm gelang es nach Angaben der Polizei, den aufgebrachten älteren Herren zu beruhigen, sodass dieser seinen Einkauf bezahlte und den Markt verließ. Der leicht verletzte Schüler erstattete nach dem Nachmittagsunterricht zusammen mit seiner Mutter Anzeige bei der Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren weitere Kunden Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309/9655-0 bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. (AZ)