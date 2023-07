Weißenhorn

16.07.2023

Aeroclub feiert 50. Geburtstag: So war das Flugplatzfest in Weißenhorn

Plus Zum 50. Geburtstag gibt der Club ein großes Fest auf dem Flugplatz. Mit Gyrocopter, Amphibienflugzeug und Co. durften auch die Gäste mal abheben.

Von Ralph Manhalter

Wie viel D-Mark tatsächlich noch im Umlauf sind, konnte Michael Brandner zu nachmittäglicher Stunde noch nicht sagen. Eine allzu große Anzahl werde es wohl nicht sein, so der erste Vorsitzende des Aeroclubs Weißenhorn auf Nachfrage. Wer konnte auch wissen, dass das geliebte Zahlungsmittel der Deutschen gute zwanzig Jahre nach Einführung des Euro nochmals ein Revival erleben würde. Gut, die Renaissance der Mark beschränkte sich auf vergangenen Samstag und fand auch lediglich auf dem Gelände des Weißenhorner Flugplatzes statt. Der Grund ist in der Vereinsgründung vor 50 Jahren zu finden, damals, als die Schlaghose eine seltsame Modeerscheinung war, das Hippiekleid die Weiblichkeit schmückte und eben außer Mark kein weiteres Zahlungsmittel in Sicht war. So stand das gesamte Jubiläum unter dem Motto "Fliegen wie 1973", was sich sowohl auf die Fluggeräte als auch auf die Feier drumherum bezog.

Auch die Gäste durften mal abheben

Eine schick herausgeputzte Piper PA18 aus den Fünfzigerjahren führte die Reihe der historischen Maschinen an. Ein Exot unter den eigenen Flugzeugen und denen der zahlreichen Gäste war hingegen eine Lake-4 aus eben dem Gründungsjahr des Luftsportvereins. Befähigt zum Starten und Landen sowohl auf Land als auch Wasser zog dieses Amphibienfluggerät die Aufmerksamkeit auf sich. Im Nachhinein recht amüsant war auch die Anekdote, die einer der Piloten erzählte: Die in Mainz stationierte Maschine musste vor einigen Jahren einen Rundflug über die weltberühmte Loreley abbrechen, da ein technisches Problem eintrat. Die Kunst bestand darin, inmitten der zahlreichen Schlepper und Ausflugsschiffe auf dem, an dieser Stelle sowieso engen Rhein notzuwassern. Zum Schluss hätten sich die Rettungsdienste darum gestritten, wer das Flugzeug aus dem Fluss ziehen darf. In der Feuerwehrchronik machte diese Aktion bestimmt großen Eindruck.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

