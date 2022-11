Aktion in der Adventszeit: Taschen füllen für bedürftige Menschen

Nach dem Erfolg im Vorjahr ruft die Katholische Arbeitnehmerbewegung wieder zur Teilnahme am umgekehrten Adventskalender auf. Heuer läuft es etwas anders ab.

111 Kisten mit nützlichen Produkten für benachteiligte Menschen wurden bei der ersten Aktion an Tafelläden in der Region verteilt. Diesmal gibt Silke Göltenbodt 200 als Zielmarke vor. Die Bildungsreferentin der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) Iller-Donau hofft, dass in diesem Jahr noch mehr Menschen am umgekehrten Adventskalender teilnähmen. Die Idee dahinter: Statt jeden Tag etwas herauszunehmen, können Interessierte selbst etwas hineinlegen – und am Ende mit einer gefüllten Tasche Bedürftigen helfen.

Zwei wesentliche Unterschiede gibt es zu der Aktion im Vorjahr: Zum einen werden statt Kisten diesmal bedruckte Taschen mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs übergeben. Zum anderen wird nicht wie beim klassischen Adventskalender von 1. bis 24. Dezember gesammelt, sondern vom 1. bis zum 4. Advent, also von 27. November bis 18. Dezember. "So erhält die sozial benachteiligte Zielgruppe die Geschenke noch vor Weihnachten", sagt Göltenbodt.

Noch stehe nicht genau fest, an welche Einrichtungen die Spendentaschen verteilt werden, sagt die Bildungsreferentin. Die Beschenkten werden aber auf jeden Fall sozial benachteiligte Menschen in der Region sein. Die Tasche biete den Vorteil, dass sie leichter mit nach Hause genommen werden könne als eine Kiste, berichtet Göltenbodt. Die bisherigen Rückmeldungen seien wieder sehr positiv, viele von den Spenderinnen und Spendern, die im Vorjahr mitmachten, seien erneut dabei.

Abgabe der Spendentaschen in Senden, Weißenhorn, Neu-Ulm und anderswo

Über der Aktion steht das Leitmotiv "Umcare". Das ist ein Wortspiel für ein gesellschaftliches und politisches Umkehren. Das englische Wort "care" heißt "kümmern". Auch in der Region um Ulm und Neu-Ulm gebe es leider viele Bedürftige, sagt Göltenbodt. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und stark gestiegene Lebenshaltungskosten treiben ihre Zahl noch weiter in die Höhe.

Wer an der Adventskalender-Aktion mitmachen und jeden Tag eine gute Tat vollbringen möchte, sollte sich unter adventskalender@kab-illerdonau.de anmelden. Anschließend bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Tasche von der KAB bereitgestellt, die jeden Tag von 1. bis 4. Advent mit einem Produkt für den täglichen Gebrauch bestückt werden kann. Wer möchte, kann auch einen eigenen Karton füllen.

Die Beschenkten freuen sich über haltbare und originalverpackte Lebensmittel sowie Nützliches wie beispielsweise Mehl, Zucker, Kaffee, Gewürze, Süßigkeiten, Nudeln, Zahnpasta oder Duschgel. Die KAB bittet darum, auf Selbstgemachtes zu verzichten. Am vierten Advent und am Tag danach können die Taschen dann bei mehreren Stellen in Senden, Weißenhorn, Thalfingen, Neuhausen, Straß und Neu-Ulm abgegeben werden. Weitere Informationen dazu stehen auf der Internetseite der KAB Iller-Donau. Auch unter der Telefonnummer 07309/9290-310 erfahren Interessierte, wo sich die einzelnen Abgabestellen befinden.