Alarm schreckt Dieb nicht ab

Der Fahrer eines E-Scooters hatte sein Fahrzeug mit einer Alarmbox gesichert am Bahnhof in Weißenhorn abgestellt. Trotzdem langte ein Dieb zu.

Aus dem Fahrradständer am Bahnhof in Weißenhorn hat eine unbekannte Person am Samstagnachmittag einen E-Scooter gestohlen. Das graue Fahrzeug der Marke Ninebot war laut Polizei mit einer Alarmbox ausgestattet, welche beim Wegtragen des Rollers einen Alarmton abgibt. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Möglicherweise hat jemand diesbezüglich relevante Feststellungen machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 entgegen. (AZ)