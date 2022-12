Alkoholisierter Lastwagenfahrer verursacht großen Schaden

Ein alkoholisierter Mann gerät mit seinem Lastwagen in Weißenhorn auf die Gegenfahrbahn und streift dabei ein Auto. Danach fährt er einfach weiter.

Ein betrunkener 46-jähriger Lastwagenfahrer hat am Montagabend einen hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der Mann in der Ulmer Straße am Kreisverkehr in Weißenhorn unterwegs und überfuhr dabei ein Verkehrszeichen. Nach Verlassen des Kreisverkehrs, kam der Lastwagenfahrer mit dem rechten Vorderreifen auf den Gehweg. Daraufhin lenkte er gegen, geriet zu weit auf die Gegenfahrbahn und streifte dabei ein entgegenkommendes Auto.

Unfallverursacher war stark betrunken

Der 46-Jährige wurde vom Fahrer des gestreiften Autos bis in einen Firmenhof verfolgt, da er ohne jegliche Reaktion weiterfuhr. Die Polizisten stellten fest, dass der Unfallverursacher stark betrunken war. Ein Test ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Sie beschlagnahmten seinen Führerschein. Zudem veranlassten die Beamten zwei Blutentnahmen.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Gegen den 46-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro. (AZ)