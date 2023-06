Weißenhorn

19:30 Uhr

Am Weißenhorner Bahnhof wird ein zweites Wartehäuschen aufgestellt

Damit bei schlechtem Wetter weniger Fahrgäste am Weißenhorner Bahnhof im Regen stehen müssen, wird die SWU Verkehr ein zweites Wartehäuschen errichten.

Plus Im Zuge von Bauarbeiten an der Bahnstrecke Senden-Weißenhorn will die SWU Verkehr einen neuen Unterstand errichten. Stadt und Firma teilen sich die Kosten.

Viele Unterstellmöglichkeiten bei Regen haben Fahrgäste, die am Bahnhof in Weißenhorn auf den Zug warten, nicht. Am Bahnhofsgebäude ist ein Vordach, darüber hinaus gibt es nur ein Wartehäuschen am Bahnsteig. Der Wunsch nach einem zweiten Wartehäuschen besteht daher schon länger, zumal Menschen auch unter dem hohen Dach des Busbahnhofs nass werden können, wenn es stark regnet und ein kräftiger Wind weht. Ein Angebot für einen weiteren Unterstand liegt vor, schon bald soll das neue Häuschen stehen.

Der Weißenhorner Bau- und Werksausschuss hat am Montagabend einen dreiteiligen Beschluss getroffen, damit der Bahnhof so ausgestattet wird, wie es eigentlich schon in der ursprünglichen Planung zur Wiederinbetriebnahme der Strecke von Senden nach Weißenhorn vorgesehen war. Die Betreiberin der Strecke, die Firma SWU Verkehr, und die Stadt Weißenhorn hatten sich bereits 2016 darauf verständigt, dass sich beide Seiten die Kosten für ein zweites Wartehäuschen aufteilen und jeweils die Hälfte bezahlen. Die Stadtverwaltung meint, dass die Investition dringend benötigt wird, um den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen.

