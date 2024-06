Angeblich Schwangere bestiehlt hilfsbereiten Rentner in Weißenhorn

Ein Senior ist in seiner Wohnung in Weißenhorn bestohlen worden. Er war gutmütig und ließ eine angeblich schwangere Frau hinein.

Eine Frau hat die Gutmütigkeit eines Rentners aus Weißenhorn ausgenutzt und ihn in seiner Wohnung bestohlen. Wie die Polizei berichtet, klingelte sie am Donnerstagnachmittag an der Tür des 83-Jährigen und gab an, wegen einer angeblichen Schwangerschaft dringend auf die Toilette zu müssen. Der hilfsbereite Rentner ließ die Frau in seine Wohnung, wo sie sich sämtliche Räume ansah. Aus Mitleid wollte der Mann der Unbekannten fünf Euro geben. Als er das Kleingeld aus seinem Geldbeutel holte, fasste sie ohne Erlaubnis in das Portemonnaie und nahm sich 300 Euro in Scheinen, ohne jedoch Gewalt anzuwenden. Im Anschluss verließ sie die Wohnung. Der Senior konnte die Frau nicht näher beschreiben. Es ist nur bekannt, dass sie Deutsch mit ausländischem Akzent sprach. (AZ)