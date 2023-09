Weißenhorn

vor 32 Min.

Anstoßen auf dem Kirchplatz beim ersten Weißenhorner Weinfest

Plus Das Unternehmen Mahlzeit Events veranstaltet erstmals ein Weinfest in Weißenhorn. Unter den Arkaden des Alten Rathauses wird eine lange Bar aufgebaut.

Von Jens Noll

Das durch seine Streetfood-Märkte bekannte Neu-Ulmer Unternehmen Mahlzeit Events hat seine Produktpalette erweitert. Seit diesem Jahr richtet es auch Weinfeste aus - und das nächste findet vier Tage lang in Weißenhorn statt. Von Donnerstag, 14. September, bis Sonntag, 17. September, können die Besucherinnen und Besucher auf dem Kirchplatz das ein oder andere Gläschen genießen. Dalibor Topalovic mag das Ambiente auf dem Platz in der Altstadt. "Wir wollen, dass die Leute dort verweilen und länger sitzen", sagt er. Der Organisator gibt auch einen Überblick, was bei der Premiere dieser Veranstaltung in Weißenhorn geboten ist.

Topalovic ist einer der drei Gründer und Betreiber des Event- und Streetfood-Veranstalters mit Sitz in Neu-Ulm. Mit der Idee, ein Weinfest in Weißenhorn zu organisieren, seien die Männer auf die Stadt zugegangen, erzählt er. Volker Drastik, der inzwischen bekanntlich Kulturamtsleiter in Vöhringen ist, sei damals sehr angetan gewesen und habe den Vorschlag an Bürgermeister Wolfgang Fendt weitergegeben. Verschiedene Weine aus Württemberg, Italien und Spanien werden Topalovic zufolge angeboten. Ausgeschenkt werden diese an einer großen Weinbar, die sich über die komplette Länge der Arkaden des Alten Rathauses erstreckt.

