Arbeitskollegen prügeln sich auf Firmengelände in Weißenhorn

Zwei Arbeitskollegen sind sich in Weißenhorn in die Haare geraten. Sie erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung.

Zwei Arbeitskollegen sind am Freitagmorgen auf einem Weißenhorner Firmengelände im Streit aufeinander losgegangen. Zuerst zankten sie sich mit Worten, dann wurden der 46-Jährige und der 38-Jährige auch handgreiflich. Laut Polizei bedachten sie sich gegenseitig mit Faustschlägen. Die beiden Bulgaren trugen leichte Verletzungen wie eine kleine Platzwunde an der Lippe und Prellungen am Hinterkopf davon. Sie suchten im Nachgang eigenständig einen Arzt auf. Der Grund des Zoffs ist noch unbekannt. Die Streitenden erwartet nun jeweils eine Anzeige wegen Körperverletzung. (AZ)