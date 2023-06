Familie plant Physiotherapiepraxis am Sägewerk in Asch

Plus Der Weißenhorner Bauausschuss befürwortet einen Umbau auf dem Gelände des Sägewerks in Asch. Fraglich ist, ob auch das Landratsamt dem Vorhaben zustimmt.

Wer Holzprodukte wie Bretter und Dielen benötigt, für den ist das Sägewerk im Weißenhorner Ortsteil Asch eine feste Anlaufstelle. Vielleicht werden auf dem Gelände künftig auch medizinische Dienstleistungen angeboten. Zumindest gibt es Pläne, dort ein bestehendes Gebäude umzubauen und eine Praxis für Physiotherapie einzurichten. Mehrheitlich hat sich der städtische Bauausschuss für das Vorhaben ausgesprochen, das die Stadtverwaltung im Hinblick auf die baurechtliche Situation jedoch kritisch sieht.

Laut Sitzungsvorlage sieht der Antrag auf Baugenehmigung der Eigentümerfamilie vor, in dem Haus durch Anbau und Sanierung eine weitere Wohneinheit zu schaffen. Danach wären auf dem Gelände drei Wohneinheiten vorhanden. Zudem ist die Nutzungsänderung eines Teils des Gebäudes durch Umbau zu einer Physiotherapiepraxis geplant. Derzeit wird das Haus nach Angaben der Verwaltung von einer Person bewohnt.