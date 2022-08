Auch für Fahrräder müssen in Weißenhorn Stellplätze geschaffen werden

Lokal Weil sie fahrradfreundliche Kommune werden will, muss die Stadt Weißenhorn eine Fahrradabstellsatzung erlassen. Die CSU hadert mit der Entscheidung.

Eigentlich hatte der Stadtrat bei seiner Entscheidung keine Wahl. Um wie gewünscht fahrradfreundliche Kommune zu werden, muss die Stadt Weißenhorn neben einer Stellplatzsatzung für Kraftfahrzeuge auch eine Regelung für Fahrräder treffen. Das soll sicherstellen, dass es auch für die Zweiräder sichere und ordnungsgemäße Abstellmöglichkeiten in der Fuggerstadt gibt. Dennoch führte das Thema jüngst zu einer Debatte im Stadtrat, denn Mitglieder der CSU-Fraktion waren der Meinung, dass es eine Fahrradabstellsatzung überhaupt nicht braucht.