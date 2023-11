Weißenhorn

Mietverträge wurden verlängert: Wie geht es weiter auf dem V-Markt-Areal?

Noch bis Ende 2025 können die Mieterinnen und Mieter in den Räumlichkeiten auf dem V-Markt-Areal in Weißenhorn bleiben.

Plus Das Unternehmen hat die Verträge mit den Mietern auf dem V-Markt-Gelände in Weißenhorn verlängert. Die künftige Verkehrsführung beeinflusst die Neubaupläne.

Die Georg Jos. Kaes GmbH, die Betreiberin der V-Märkte, braucht mehr Zeit für die Planung seines Großprojekts in Weißenhorn. Das verschafft auch den Mietern auf dem Areal an der Herzog-Georg-Straße mehr Zeit. Wie berichtet wurden diese im Frühjahr von einer Kündigung zum Jahresende 2023 überrascht. Doch so schnell wie zunächst gedacht wird der Gebäudekomplex nicht abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Die Mietverträge wurden bis 2025 verlängert. Das hat die Zentrale der Georg Jos. Kaes GmbH in Mauerstetten bei Kaufbeuren auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt.

Weitere Auskünfte zu dem Projekt in Weißenhorn gibt das Unternehmen nach wie vor nicht. Hausintern wurde mit den Planungen bereits begonnen. Von der Stadtverwaltung ist auf Nachfrage zu erfahren, dass es um keine Sanierung der Gebäude geht. Geplant seien ein Abriss und eine neue Bebauung des ganzen Areals.

