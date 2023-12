Auffahrunfall in Weißenhorn: 8000 Euro Schaden

Auf der Illerberger Straße in Weißenhorn stoßen zwei Autos zusammen, weil eine Fahrerin die Situation vor sich nicht rechtzeitig erkannt hat.

Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro ist am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall in Weißenhorn entstanden. Der Fahrer eines Autos musste nach Polizeiangaben in der Illerberger Straße verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende Autofahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den haltenden Wagen auf. (AZ)