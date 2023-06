Auffahrunfall in Weißenhorn: Mehr als 2000 Euro Schaden

Ein junger Mann fährt aus Unachtsamkeit in Weißenhorn mit seinem Auto auf einen vorausfahrenden Wagen auf. Bei dem Unfall wird aber niemand verletzt.

Unachtsamkeit gibt die Polizei als Grund an für einen Unfall, den die Beamten am Samstagnachmittag in Weißenhorn aufgenommen haben. Ein 22-Jähriger fuhr dem Polizeibericht zufolge mit seinem Auto in der Herzog-Georg-Straße auf einen vorausfahrenden Wagen auf. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von mehr als 2000 Euro. (AZ)