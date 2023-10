Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos: 5000 Euro Schaden

In Weißenhorn muss eine Autofahrerin stark abbremsen, weil ein Fußgänger die Fahrbahn überquert. Nachfolgende Autos halten nicht mehr rechtzeitig an.

Weil zwei Autofahrerinnen mit ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig anhalten konnten, ist es am Donnerstagmorgen in Weißenhorn zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 19-Jährige fuhr nach Polizeiangaben mit ihrem Auto von Biberach kommend in Richtung Weißenhorn. Am Ortseingang von Weißenhorn musste sie in der Roggenburger Straße stark abbremsen, da ein vor ihr fahrendes Fahrzeug wegen eines Fußgängers, der die Fahrbahn überquerte, bereits stark abbremsen musste.

Zwei Autofahrerinnen erkannten die Situation zu spät

Eine nachfolgende, 18 Jahre alte Autofahrerin erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Wagen auf das Fahrzeug der 19-Jährigen auf. Hinter dem Auto der 18-Jährigen fuhr ein weiterer Wagen, gelenkt von einer 26-Jährigen. Diese erkannte die Situation ebenfalls zu spät und fuhr auf den Pkw vor ihr auf. Bei dem Auffahrunfall entstand laut Polizeibericht insgesamt ein Sachschaden von ungefähr 5000 Euro. (AZ)