Weißenhorn

18:30 Uhr

Aus Sweet Home wird Café Lissy: Was die neuen Pächter ihren Gästen bieten

In der Altstadt von Weißenhorn wollen Sven Frank und seine Frau demnächst das Café Lissy eröffnen. Das Schild am Haus zeigt eine Katze in einer Kaffeetasse.

Plus Mit dem Café Lissy eröffnet in Weißenhorn demnächst eine neue Anlaufstelle für Kaffee- und Frühstücksliebhaber. Katzen sollen eine besondere Rolle einnehmen.

Von Michael Kroha

Zum Jahreswechsel haben Sonja Miller und ihr Mann Dieter das "Sweet Home" in der Weißenhorner Altstadt geschlossen. Doch seit geraumer Zeit schon hängt ein neues Schild über der Gaststätte in der Martin-Kuen-Straße. Darauf ist eine Katze in einer Kaffeetasse abgebildet und ein neuer Lokalname ist zu lesen: Café Lissy. "Es ist nach unserer Hauskatze benannt", sagt Sven Frank. Der 49-Jährige aus Pfuhl wird das liebevoll eingerichtete Bistro künftig zusammen mit seiner Frau Kerstin betreiben. Katzen sollen dabei eine besondere Rolle spielen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

