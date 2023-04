Weißenhorn

06:30 Uhr

Ausbildungsmesse "Start klar?!" macht Schüler neugierig aufs Handwerk

Die Schülerinnen und Schüler konnten bei der Ausbildungsmesse in Weißenhorm unter anderem einmal praktisch ausprobieren, was auf einer Baustelle so zu tun ist.

Plus Mehr als 50 Firmen und Innungen präsentieren sich bei der zweiten Weißenhorner Ausbildungsmesse "Start klar?!". Vor allem ihre Mitmachaktionen kommen gut an.

Die Umstehenden geben gut gemeinte Anweisungen. "Noch mal weiter links, jaaa, jetzt die Gabel weiter runter", ist auf dem Vorplatz der Fuggerhalle in Weißenhorn zu hören. Es ist gar nicht so einfach, den Gabelstapler richtig ausrichten, um die Paletten sicher zu stapeln. Zahlreiche junge Menschen wollen es einmal ausprobieren, die großen Geräte locken an. So hat sich das die Kreishandwerkerschaft Günzburg/Neu-Ulm auch gedacht. Bei der Ausbildungsmesse "Start klar!?" lässt die Dachorganisation der Innungen die Schülerinnen und Schüler ganz praktisch ausprobieren, was auf einer Baustelle zu tun ist.

Eines fällt beim Umschauen auf der Veranstaltung sofort auf: der Handwerksparcours mit Mitmachstationen. Die Schülerinnen und Schüler können Herzen aus Kupferrohr schweißen, Steine klopfen und über ein imaginäres Dach balancieren. Sich ausprobieren und die eigene handwerkliche Begabung entdecken, das war Organisatorin Brigitte Schilling wichtig anzubieten: "Vielen jungen Menschen fehlt einfach die Möglichkeit, einen Bezug zum Handwerk herzustellen", sagt sie. "Leider ist es nicht mehr selbstverständlich, dass man Sachen selbst repariert."

