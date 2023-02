Auto auf Parkplatz in Weißenhorn beschädigt: Zeugen gesucht

Vor dem V-Markt in Weißenhorn prallt ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen weißen Opel Mokka. Die Polizei berichtet von hohem Sachschaden.

Auf rund 3000 Euro beziffert die Polizei den Schaden, den eine unbekannte Person am Samstag, 28. Januar, an einem geparkten Auto in Weißenhorn angerichtet hat. Dem Polizeibericht zufolge ist ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz des V-Markts zwischen 9.30 und 10 Uhr gegen einen weißen Opel Mokka gefahren.

Dabei wurden die vordere rechte Seite der Stoßstange und das Abblendlicht beschädigt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309/9655-0 mit der Polizeiinspektion Weißenhorn in Verbindung zu setzen. (AZ)