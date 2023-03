Auto auf Supermarkt-Parkplatz angefahren

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall auf einem Parkplatz in Weißenhorn.

Auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Weißenhorn in der Zeisstraße hat sich am Samstag ein Verkehrsunfall ereignet. Irgendwann zwischen 15.30 und 16 Uhr touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug ein geparktes weißes Auto der Marke MG. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro am hinteren Stoßfänger. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn in Verbindung zu setzen; Telefonnummer 07309/96550. (AZ)