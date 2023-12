Auto fährt in Fußgänger: Mann wird schwer verletzt

Ein Fußgänger ist in Weißenhorn von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Ein Unfall mit einem schwer verletzten Fußgänger hat sich am Donnerstag in Weißenhorn ereignet. Wie die Polizei schildert, bog ein Autofahrer an einer Kreuzung von der Albert-Einstein-Straße kommend nach rechts in die Daimlerstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fußgänger, der in diesem Moment die Daimlerstraße überqueren wollte. Der Mann kam zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Zudem entstand durch den Unfall ein Schaden in Höhe von ungefähr 1.500 Euro. (AZ)