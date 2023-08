Auto kommt bei Weißenhorn von der Straße ab und überschlägt sich

Auf regennasser Fahrbahn verliert eine Autofahrerin zwischen Weißenhorn und Oberhausen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie wird bei dem Unfall verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist es nur eine leichte Verletzung, die eine Autofahrerin am Montagvormittag bei einem Unfall zwischen Weißenhorn und Oberhausen erlitten hat. Die Frau fuhr mit dem Wagen auf der Staatsstraße 2022 in Richtung Oberhausen. Wie die Polizei mitteilt, kam sie nach einer lang gezogenen Linkskurve mit ihrem Fahrzeug auf der regennassen Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich das Auto und kam in einer Grünfläche zum Liegen. Die Frau wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro. (AZ)