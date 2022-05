Auto mit Anhänger gefährdet anderen Verkehrsteilnehmer

Zwischen Weißenhorn und Biberachzell muss ein Autofahrer einem Gespann ausweichen, das in einer Kurve ins Schleudern gerät. Das hat einen Unfall zur Folge.

Mindestens 2500 Euro Sachschaden sind am späten Samstagabend bei einem Unfall auf der Verbindungsstraße von Weißenhorn in Richtung Biberachzell entstanden. Ausgelöst wurde dieser offenbar durch ein Gespann aus Auto und Anhänger, welches gegen 22 Uhr in einer Kurve ins Schleudern kam. Ein entgegenkommendes Auto musste nach rechts in den Straßengraben ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Gespann zu verhindern.

Unfall bei Weißenhorn: Anhänger kippt um und streift auf dem Asphalt

Nach Angaben der Polizei kippte der Anhänger um und streifte mit der Bordwand auf dem Asphalt, sodass Funken sprühten. Aus dem Anhänger fiel auch eine Schaufel in den Straßengraben. Der andere Wagen fuhr bei seinem Ausweichmanöver über die herausgefallene Schaufel und kollidierte mit einem Begrenzungspfosten.

Der Anhänger des Gespanns stellte sich laut Polizeibericht während der Fahrt wieder auf. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter und flüchtete von der Unfallstelle. Am ausweichenden Pkw entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Der Schaden auf der Fahrbahn wird auf 1500 Euro geschätzt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, die das Auto samt Anhänger gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. (AZ)