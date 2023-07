Auto rollt davon: War die Handbremse nicht angezogen?

In Weißenhorn macht sich am Montagnachmittag ein geparktes Auto selbstständig und prallt gegen ein weiteres Fahrzeug. Es entsteht ein Schaden von 5000 Euro.

In der Oderstraße in Weißenhorn hat sich am Montagnachmittag ein am Fahrbahnrand geparktes Auto selbstständig gemacht. Der Wagen rollte nach Angaben der Polizei gegen ein anderes, ebenfalls geparktes Auto. Die Polizei geht davon aus, dass die verantwortliche Fahrerin ihr Auto nicht ordnungsgemäß gegen ein Wegrollen gesichert hatte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro. (AZ)