Auto stößt in Weißenhorn bei Überholversuch mit Lkw zusammen

Ein Autofahrer versuchte in Weißenhorn, einen Lastwagen zu überholen. Dieser bog zeitgleich nach links ab. Es krachte.

Bei einem Überholversuch in Weißenhorn ist ein Auto gegen einen Lkw geprallt. Laut Polizeibericht versuchte der 25-jährige Autofahrer, am Dienstagmorgen auf der Staatsstraße in Richtung Biberach einen vor ihm fahrenden Lastwagen zu überholen. Dabei übersah er, dass der 47-jährige Lkw-Fahrer geblinkt hat, um nach links in einen Feldweg abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Weißenhorn schätzt den Sachschaden auf etwa 6000 Euro. (AZ)