Auto stößt mit Radfahrer in Weißenhorn zusammen

Eine Frau gerät in Weißenhorn mit ihrem Auto auf die Gegenspur und verursacht dadurch eine Kollision mit einem Radfahrer. Der Unfall verläuft glimpflich.

An einer Kreuzung in Weißenhorn ist am Montagabend ein Auto mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Den Unfallhergang schildert die Polizei so: Gegen 19.15 Uhr fuhr eine 55-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Ulmer Straße stadteinwärts. An der Einmündung zur Kaiser-Karl-Straße schnitt sie die Kurve und kam so auf die Gegenspur. Dort kollidierte der Wagen mit einem 49-jährigen Radfahrer, der auf der Kaiser-Karl-Straße stadteinwärts fuhr. Der Radfahrer stürzte vom Fahrrad und wurde leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei war es nicht erforderlich, ihn ins Krankenhaus zu bringen. (AZ)