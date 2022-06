Autofahrer flüchtet vor Polizei - Der Grund ist schnell gefunden

Ein Mann hat in Weißenhorn versucht, einer Polizeikontrolle zu entkommen. Den Grund dafür stellte sich später schnell heraus.

Weil sein Auto nicht zugelassen war, ist ein Mann in Weißenhorn vor der Polizei geflüchtet. Laut Bericht wollte diese den 22-Jährigen am Mittwochnachmittag kontrollieren. Er trat aufs Gas und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Im Bereich der Bahnhofstraße/Herzog-Ludwig-Straße wurde die rasante Fahrweise auch von mehreren Passanten beobachtet. Schlussendlich konnte die Polizei das Fahrzeug und den Mann in einer Autowaschanlage in der Herzog-Ludwig-Straße aufgreifen. Der Grund für die Flucht war schnell entdeckt: Das Auto hatte keinen gültigen Versicherungsschutz. Um nicht aufzufallen, hatte der 22-Jährige kurzerhand amtliche Kennzeichen, die für ein völlig anderes Fahrzeug ausgegeben waren, an dem nicht zugelassenen Wagen angebracht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. (AZ)