Autofahrer kommt bei einem Ausflug ins Grüne vom Weg ab

Polizisten wollen einem Autofahrer helfen, der zwischen Witzighausen und Weißenhorn in einem Graben feststeckt. Er steht offensichtlich unter Drogeneinfluss.

Diesen Maiausflug ins Grüne hat sich ein junger Autofahrer wohl anders vorgestellt: Ein 20-Jähriger aus Senden wollte mit seinem Auto am Dienstagvormittag eine Fahrt durch die Wiesen zwischen Witzighausen und Weißenhorn unternehmen. Dabei kam er allerdings vom Feldweg ab. Als der junge Autofahrer im Anschluss in der Wiese wenden wollte, fuhr er dem Polizeibericht zufolge in einen Graben und blieb dort liegen.

Kontrolle bei Weißenhorn: Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC

Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife wollte dem jungen Mann helfen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich jedoch heraus, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC, was auf einen Konsum von Marihuana schließen ließ. Der Fahrer wurde zur Dienststelle gebracht, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Gegen ihn ermitteln die Beamten nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr aufgrund von berauschenden Mitteln. Wie die Polizei weiter mitteilt, war das Auto nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)